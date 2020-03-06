Украинцев предупредили о возможных ограничениях использования воды

Государственное агентство водных ресурсов Украины предупредило о возможных ограничениях прав водопользователей в использовании воды в случае маловодья.

Источник: сайт Госагентства водных ресурсов Украины

Детали: Ведомство отмечает, что из-за "аномальных осени и зимы" 2019-2020 годов впервые за 120 лет Украина оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничение прав водопользователей в использовании воды.

Статья 45 Водного кодекса Украины гласит, что в случае наступления маловодья могут быть ограничены или изменены условия водопользования, в том числе сбросы воды через плотины ГЭС.

Госагентство отмечает, что "в случае принятия таких мер приоритетность предоставляться обеспечению питьевых и бытовых нужд украинцев".

"Украинская правда" пыталась выяснить, какие именно ограничения в пользовании воды возможны и насколько это коснется домов граждан, – но пока ответа на свой запрос не получила.

По информации Укргидрометцентра, на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность – поэтому в этом году весеннего половодья на них не будет.

Маловодие может привести к высыханию малых водотоков.

Межведомственная комиссия по согласованию режимов работы днепровских и Днестровского водохранилища уже согласовала режимы работы водохранилищ в марте 2020 года.

Договорились, что Украинский гидрометцентр до 2 числа каждого месяца будет предоставлять информацию относительно наступления маловодья в основных речных бассейнах Украины.

В случае изменения объемов стока Днепра или ухудшения качества воды в каскаде водохранилищ, оперативная рабочая группа будет рассматривать необходимость корректировки режимов работы каскада внеочередно.

Почему это важно: Информация о возможном маловодие рек и ограничении использования воды появилась параллельно с дискуссией о возобновлении подачи украинской воды крымчанам.

Предыстория:

Гидрометцентр аннексированного Россией Крыма заявил, что в водохранилищах полуострова на начало весны накопился меньший объем воды, чем в прошлом году. Так, 29 февраля суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока составлял 99,94 млн куб м, что на 84,65 млн куб м меньше, чем на начало весны 2019 года.

5 марта новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы, а Крым – это Украина. Позже он уточнил, что о возобновлении промышленной подачи воды в оккупированный Крым речь не идет, но государство должно помочь своим гражданам.

Так называемый "вице-спикер крымского парламента" Владимир Бобков заявил, что не стоит из расчета на экономические и стратегические перспективы рассчитывать на поставку воды из Украины. Он выразил уверенность, что дальше "точечных заявлений" дело не пойдет, тогда как вопрос подачи воды в Крым – это предмет "межгосударственных договоренностей между Украиной и Россией".

Заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева подчеркнула, что позиция властей не изменилась: никакой воды в Крым до полной деоккупации полуострова, а Россия как государство-оккупант несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове.

Меджлис крымскотатарского народа призвал новое правительство Дениса Шмыгаля к консультациям, чтобы не допускать "капитулянтских" заявлений на фоне усиления в Крыму репрессий.

Знать больше: Что происходит с оккупированным Крымом без днепровской воды. 13 фактов

Читайте также: Глобальное потепление в Украине быстрее, чем во всем мире