Дубилет хочет завершить свои проекты в правительстве
Бывший министр кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что сейчас продолжается обсуждение его дальнейшей работы в правительстве.
Источник: Facebook-страница экс-министра
Прямая речь: "Что касается моих планов. Большинство проектов, которыми я занимался, не завершено. А ничего так не болит, как ощущение потерянного времени через незавершенные проекты.
Мы будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве. Если продолжу".
Детали: Дубилет поблагодарил своих бывших коллег.
Что было раньше: 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство.
Дубилет – украинский бизнесмен, экс-IT-директор ПриватБанка, соучредитель мобильного банка monobank.
Его назначили как и все правительство Гончарука в сентябре 2019 года. С начала работы Дубилет боролся с лишним документной волокитой в правительстве.
Он стал инициатором оценки численности наличного населения Украины и выступал против обычной переписи из-за высокой себестоимости.
Кроме того экс-министр занимался ревизией зданий правительства. В частности, он обнаружил и закрыл в помещениях кабинета министров парикмахерскую, отделение Ощадбанка.
Также он заявил, что правительство отдаст под приватизацию 4-5 заброшенных госзданий в центре Киева, которые используются неэффективно.
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