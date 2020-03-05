Чего ждать на масштабном форуме Бизнес-Концентрат 5.0

10 апреле в Дворце Спорта пройдет масштабный форум для предпринимателей Бизнес-Концентрат 5.0. В рамках форума запланирована насыщенная 9-ти часовая программа выступлений от ТОПовых бизнесменов СНГ.

Спикеры форума поделятся своими историями успеха и неудач, дадут практические знания, расскажут о трендах и тенденциях в мире бизнеса, о будущих перспективных нишах. Ну и самое главное каждый гость получит большую порция вдохновения и мотивации.

В этот раз на одной сцене соберутся.

Василий Хмельницкий – известный украинский инвестор, основатель холдинговой компании UFuture, в которые входят социальные и бизнес-проекты общей стоимостью $1 млрд. Основатель UNIT.City. Входит в ТОП-50 самых богатых людей Украины с состоянием $240 млн. по версии Forbes.

Михаил Федоров – вице-премьер-министр, Министр цифровой трансформации. Помимо политической карьеры, известный digital специалист и основатель компании SMMSTUDIO. Руководил digital-направлением предвыборной кампании кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского.

Виктория Тигипко – основатель и управляющий партнер венчурного фонда ТА Ventures, основатель закрытого клуба частных инвесторов iClub и коммьюнити для женщин-руководительниц в IT и tech-бизнесе WTECH.

Олег Гороховский – сооснователь monobank первого в Украине мобильного банка. Клиентам monobank стало уже более 2 млн клиентов, и он считается самым быстрорастущим банком без отделений в мире.

Оскар Хартманн – серийный предприниматель, инвестор, филантроп, спортсмен. Основатель более 10 компаний, капитализация которых превышает $5 млрд.

Маргулан Сейсембай - Казахский предприниматель, основатель компании "Сеймар" Участник списка Forbes Kazakhstan "50 самых влиятельных бизнесменов-2019".

Александр Конотопский – основатель и CEO Ajax Systems - самой титулованной беспроводной системы безопасности в Европе. Компания продаёт свою продукцию в более чем 70 стран мира и оценивается в $100 млн.

Константин Ефименко - предприниматель, президент фармацевтической компании "Biopharma", глава совета директоров компании по производству тормозных колодок для грузовых ЖД вагонов "Трибо".

Роман Прокофьев - сооснователь Jooble, одного из крупнейших сервисов по поиску работы в мире. Только за 2019 год Jooble воспользовалось более 500 миллионов человек.

Тимур Турлов – основатель и владелец инвестиционной компании Freedom Holding Corp., с рыночной капитализацией свыше $750 млн. Компания построила сеть из 36 филиалов по всему миру, а собственный капитал холдинга составляет $523 млн.

Также гостей форума ждет активный нетворкинг, подарки от партнеров, рабочая книга, видеозаписи выступлений, кофе-паузы и вечеринка.

Стоимость билетов от 1600 грн.

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