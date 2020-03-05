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Украина получит от США 38 миллионов долларов на киберзащиту

Четверг, 5 марта 2020, 10:05

По итогам третьего раунда Украины-американских киберконсультаций приняли выделение Соединенными Штатами средств на новый проект.

Источник: заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в Twitter

Прямая речь Божка: "Вдохновляющая встреча с делегацией Госдепартамента США по итогам третьего раунда киберконсультаций. Согласовали комплекс дальнейших шагов для укрепления общей кибербезопасности".

Детали: США выделят на новый проект с киберзащиты критической инфраструктуры Украины $38 млн.

Напомним: секретарь СНБО Алексей Данилов назвал сферу кибербезопасности ключевой составляющей национальной безопасности.

Украинская правда

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киберпреступность хакеры США

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