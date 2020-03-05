Украина получит от США 38 миллионов долларов на киберзащиту
Четверг, 5 марта 2020, 10:05
По итогам третьего раунда Украины-американских киберконсультаций приняли выделение Соединенными Штатами средств на новый проект.
Источник: заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в Twitter
Прямая речь Божка: "Вдохновляющая встреча с делегацией Госдепартамента США по итогам третьего раунда киберконсультаций. Согласовали комплекс дальнейших шагов для укрепления общей кибербезопасности".
Детали: США выделят на новый проект с киберзащиты критической инфраструктуры Украины $38 млн.
Напомним: секретарь СНБО Алексей Данилов назвал сферу кибербезопасности ключевой составляющей национальной безопасности.
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