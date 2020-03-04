Заповедь Милованова: бывший чиновник назвал 5 приоритетов развития экономики

Экс-министр экономики Тимофей Милованов рассказал об основных приоритетах развития экономики.

Об этом он написал на своей странице Facebook.

Первым приоритетом Милованов видит в поддержании макроэкономической стабильности. "Стабильный курс гривны (24-26), низкую инфляцию (5%), экономический рост (3,2% в 2019, 3,7% в 2020), рост зарплат (18% в 2019), сбалансированный бюджет с низким дефицитом (1-2%), низкие ставки по долгу правительства (10%)", - отметил он.

Также по его мнению это привлекать инвестиции в экономику. "Инвестиции - это единственный путь для развития Украины. Изношенность основных средств производства в Украине составляет в среднем 60%. В то время, как у соседей - 35-40%. Нужно использовать все имеющиеся инструменты для привлечения инвестиций - внутренних и внешних, малого бизнеса, приватизация, концессии, индустриальные парки, программы поддержки экспорта и МСБ, капитальные инвестиции из бюджета, инвестиционные няни, и тому подобное", - отметил экс-министр

Также приоритетными отраслями являются развития рынков, в частности рынка земли, труда, капитала, технологий, интеллектуальных прав собственности, и тому подобное.

А также права собственности, по мнению Милованова никакие изменения не будут иметь реального мощного эффекта, если в стране не будет обеспечено верховенство права, а вместе с ним - и защиты прав инвесторов и кредиторов.

Резюмирует он свою "заповедь" коронавирусом. Заявляя, что вероятность эпидемии низкая, но постепенно растет. "Эпидемия может привести к кризису в экономике. Правительство должно подготовить четкую и практическую стратегию реагирования в экономике", - резюмировал он.

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