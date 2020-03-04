Новости 4 марта: новое правительство, монополия ДТЭК, критика таможни

Об отставке правительства. Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра. Отставка Гончарука автоматически влечет за собой отставку всего правительства.

О новом премьере. Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля.

О Милованове. Нынешний министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался возглавить министерство агропромышленного комплекса, а Роман Жуковский – министерство экономики в новом правительстве.

О монополии ДТЭК. Секретариат Европейского энергетического сообщества поможет Антимонопольному комитета в расследовании вероятного злоупотребления монопольным положением компании ДТЭК Рината Ахметова на Бурштынском энергоострове.

О платежном балансе. Сводный платежный баланс Украины в январе 2020 года сформирован с профицитом 906 миллионов долларов, тогда как в января 2019 года дефицит составлял 68 миллионов.

О критике таможни. Президент Владимир Зеленский раскритиковал экономическую политику правительства и поступления в государственный бюджет от таможни.

О "Северном потоке-2". Украина ведет переговоры с США и другими партнерами, направленные на то, чтобы окончательно помешать России восстановить прокладку газопровода Северный поток-2.

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