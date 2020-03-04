Уманский подал декларацию на должность министра финансов

Экс-первый заместитель министра финансов Игорь Уманский претендует на должность главы Министерство финансов.

Об этом свидетельствует его декларация на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.

Согласно декларации, Уманский прошлом году заработал 303 тыс. грн в качестве заработной платы в "Укргазбанка" и еще 40 тыс. грн - в ООО "Процар".

Он также задекларировал более 95 тыс. грн на счетах в "Укргазбанка".

41-летний Игорь Уманский дважды занимал должность первого заместителя министра финансов - в 2008-2010 годах в команде Виктора Пинзеника, после освобождения которого исполнял обязанности министра, и в 2014-2015 годах в команде министра Натальи Яресько.

Напомним:

3 марта некоторые СМИ сообщали, что Верховная Рада уволит министра финансов Оксану Маркарову из должности на пленарном заседании в среду.

4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".

По данным УП, президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьером вице-премьера Дениса Шмыгаля.

Также собеседники УП с монобольшинства отмечают, что в Верховную Раду поступило заявление об отставке Гончарука.

4 марта нардепы опубликовали снимок заявления Гончарука об отставке. Комитет Рады рекомендовал принять отставку премьера