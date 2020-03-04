Германия запретила экспорт масок и защитных средств из-за коронавируса

Кризисный штаб правительства ФРГ запретил экспорт медицинских защитных средств в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Кризисный штаб констатирует особую необходимость в срочном выпуске медицинского защитного инвентаря...

В государственной газете Bundesanzeiger сегодня будет опубликовано предписание федерального министерства экономики и энергетики, согласно которому запрещается экспорт за границу медицинского инвентаря (масок, перчаток, защитных костюмов и т. д.)", - отмечается в документе, распространенном в среду кризисным штабом.

Напомним:

Сеть торговых центров "Эпицентр К" вводит в продажу марлевые повязки из-за дефицита медицинских масок, "Ашан" также отмечает рост спроса на крупы.

2 марта и 3 марта фондовые рынки в США и Европе демонстрируют рост, отыгрывая падение, случившееся в конце февраля.

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