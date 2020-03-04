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В Кабмине проверят расходы министерств

Среда, 4 марта 2020, 09:41
 

В 2020 году обзор бюджетных расходов проведут в 11 распорядителей средств, среди которых - 8 министерств.

Источник: пресс-служба Минфина

Детали: В рамках перехода Украины к среднесрочному бюджетному планированию обзор расходов государственного бюджета в текущем году будет проведен в 16 сферах деятельности главных распорядителей средств государственного бюджета. Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства 3 марта 2020.

Объем расходов, которые будут охвачены обзорами, составляет почти 143 млрд грн, в том числе около 40 млрд грн - расходы по бюджетным программам, обзоры расходов которых начаты в 2019 году и должны быть завершены в 2020 году.

Обзор проведут в:

  • Министерстве образования и науки
  • Министерстве развития общин и территорий
  • Министерстве здравоохранения
  • Министерстве социальной политики
  • Министерстве иностранных дел
  • Министерстве культуры, молодежи и спорта
  • Министерстве энергетики и защиты окружающей среды
  • Министерстве инфраструктуры
  • Государственном агентстве автомобильных дорог
  • Государственной судебной администрации
  • Национальной академии наук

Обзоры расходов проводить специально созданные рабочие группы, в состав которых войдут представители соответствующих распорядителей бюджетных средств и Минфина, а также независимые эксперты.

Справка: Обзор расходов (spending review) - ключевой элемент для создания эффективной системы планирования бюджета на среднесрочную перспективу. Такая комплексная оценка покажет, эффективно ли распределены государственные расходы, и поможет выявить неэффективные либо неактуальны расходы. Таким образом, будет понятно, какие из программ заслуживают лучшего финансирования, или, наоборот, средства из которых стоит перераспределить на другие программы.

Напомним:

  • В 2019 году обзор должны были провести Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, Министерство энергетики и угольной промышленности, Министерство социальной политики и Министерство аграрной политики. Однако выполнили это не все.
  • Отчеты, обзоры расходов которых были начаты в 2019 году и на сегодняшний день не окончены (Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения и Министерство энергетики и защиты окружающей среды), должны быть поданы до 1 июня 2020 года.
Украинская правда

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