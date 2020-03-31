Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки
Министерство здравоохранения позволило власти на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго придерживаться определенных ограничений.
Источник: постановление главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко от 30 марта, текст которого опубликован на сайте Минздрава
Детали: Согласно документу, при осуществлении торговли на рынках необходимо соблюдать следующие условия:
- это должен быть рынок пищевых продуктов;
- на рынке могут находиться не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади;
- расстояние между покупателями в очередях должно быть не менее 1,5 метра;
- торговцы и покупатели должны иметь на себе средства индивидуальной защиты;
- для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.
Предыстория:
25 марта на селекторном совещании с мэрами областных центров и председателями ОГА президент Владимир Зеленский заявил, что даже в условиях карантина нельзя оставлять людей без возможности покупать продукты питания, поэтому в городах, где продовольственные рынки являются единственным источником пищи, закрывать их не нужно. Зеленаский попросил найти выход.
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