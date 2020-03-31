Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки

Министерство здравоохранения позволило власти на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго придерживаться определенных ограничений.

Источник: постановление главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко от 30 марта, текст которого опубликован на сайте Минздрава

Детали: Согласно документу, при осуществлении торговли на рынках необходимо соблюдать следующие условия:

- это должен быть рынок пищевых продуктов;

- на рынке могут находиться не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади;

- расстояние между покупателями в очередях должно быть не менее 1,5 метра;

- торговцы и покупатели должны иметь на себе средства индивидуальной защиты;

- для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.