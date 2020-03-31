ТРЦ призвали власть уменьшить размер НДС и отложить уплату налога на прибыль

Представители рынка девелопмента торгово-развлекательных центров призвали власть разрешить продажу текстильных повязок в ТРЦ, а также - уменьшить размер НДС и отсрочить уплату налога на прибыль в течение 3 месяцев после завершения карантина.

Об этом говорится в открытом письме девелоперских компаний, которое адресовано президенту, ВР, НБУ, КГГА, Ассоциации юристов Украины и Европейской Бизнес Ассоциации.

"Торгово-развлекательные центры и предприятия, которые представлены в ТРЦ, являются одними из крупнейших налогоплательщиков. Однако сегодня они больше всего страдают от последствий карантина, ведь, понимая ответственность и серьезность ситуации, доступ посетителей к ТРЦ ограничен", - говорится в обращении.

Девелоперы, в частности, призывали: разрешить продажу текстильных повязок в ТРЦ и обеспечить возможность пользования общественным транспортом для сотрудников разрешенных групп арендаторов.

А также - уменьшить размер НДС и отсрочить уплату налога на прибыль в течение 3 месяцев после завершения карантина и освободить от платы за землю, налога на недвижимое имущество и налога на прибыль.

Письмо, в частности, подписали: операционный лидер "СИТРАС Украина" Анна Корягина, коммерческий директор Dragon Capital Property Management Наталья Кравец, генеральный директор Arricano Анна Чуботина, операционный директор "Давенто Украина" (сеть ТЦ "Экватор") Лариса Первиненко и другие.

Экономическая правда