АМКУ требует не рекламировать "лекарство" от коронавируса
Антимонопольный комитет требует от производителей лекарств, рекламных холдингов и телеканалов воздержаться от рекламы "лекарств от коронавируса".
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
"К сожалению, эти псевдо-рекламные объявления (так как настоящая реклама все же информирует о реальных свойствах продуктов) могут ввести потребителя в заблуждение, ведь согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины, на сегодня нет подтвержденных лекарств от нового коронавируса", - говорится в сообщении.
"АМКУ требует от рекламодателей (производителей лекарств), рекламных холдингов (тех, кто создает рекламные сообщения и/или размещает их в СМИ) и телевидения (крупнейшего канала информирования населения) не создавать и не распространять рекламу, которая может вводить в заблуждение зрителя способностью лекарств предотвратить или вылечить COVID-19", - подчеркнули в Комитете.
Напомним:
Антимонопольный комитет будет штрафовать компании за распространение в условиях пандемии ложной информации о лечебных свойствах лекарственных средств, в размере 5% годового дохода.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua