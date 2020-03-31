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АМКУ требует не рекламировать "лекарство" от коронавируса

Вторник, 31 марта 2020, 15:42
 

Антимонопольный комитет требует от производителей лекарств, рекламных холдингов и телеканалов воздержаться от рекламы "лекарств от коронавируса".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"К сожалению, эти псевдо-рекламные объявления (так как настоящая реклама все же информирует о реальных свойствах продуктов) могут ввести потребителя в заблуждение, ведь согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины, на сегодня нет подтвержденных лекарств от нового коронавируса", - говорится в сообщении.

"АМКУ требует от рекламодателей (производителей лекарств), рекламных холдингов (тех, кто создает рекламные сообщения и/или размещает их в СМИ) и телевидения (крупнейшего канала информирования населения) не создавать и не распространять рекламу, которая может вводить в заблуждение зрителя способностью лекарств предотвратить или вылечить COVID-19", - подчеркнули в Комитете.

Напомним:

Антимонопольный комитет будет штрафовать компании за распространение в условиях пандемии ложной информации о лечебных свойствах лекарственных средств, в размере 5% годового дохода.

Экономическая правда

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ТЭК коронавирус

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