В Бельгии снимут запрет на скидки, из-за повышения цен на продукты

Бельгия отменяет двухнедельный запрет на акции и скидки в супермаркетах, призванный помешать паническим покупкам из-за карантинных мер против коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Бельгийцы, как и многие потребители в других странах, начали массово закупаться в магазинах после того, как были объявлены меры по социальному дистанцированию. После этого 18 марта было введен запрет на распродажи и скидки.

Запрет был разработан в том числе для того, чтобы люди массово не собирались в магазинах, пытаясь воспользоваться акциями, рекламируемыми в еженедельных листовках.

Бывший министр экономики Винсент Ван Квикборн в субботу написал в Twitter, что цены на многие товары в его магазине выросли по сравнению с двумя неделями ранее, и призвал отменить запрет на скидки.

После этого люди начали выкладывать в соцсетях ценники из своих магазинов с примерами повышения цен. Например, пакет с чипсами из одного магазина был на 29% дороже, хотя магазины не повысили цены, а просто прекратили специальные продажи.

Изменения в законе, позволяющие скидки, вступят в силу в понедельник или вторник, заявила пресс-секретарь министра экономики и по делам потребителей Натали Мюлле.

На данный момент в Бельгии с симптомами коронавируса госпитализированы 4920 человек, из них 485 человек госпитализированы за последние сутки. 1021 человек находится в реанимации.

Количество людей, которые выздоровели, выросло до 1696. Всего в Бельгии от коронавирусной болезни умерли 705 человек.

Европейская правда