В Минэкономики назвали 2 направления стимулирования украинской промышленности

Для поддержки промышленности и стимулирования производства привлекут государственный ресурс - 640 млрд грн, давая заказы украинским и иностранным компаниям, которые имеют производство в Украине.

Об этом в эфире "Свободы слова" заявил министр экономики Игорь Петрашко, передает пресс-служба ведомства.

"Первоначально мы уже работаем над тем, каким образом привлечь государственный ресурс, который сейчас идет через государственные закупки, а это 640 млрд грн, через распределение бюджета, для того, чтобы стимулировать производство в Украине, давая заказы украинским или иностранным компаниям, которые имеют производство или значительную локализацию производства в Украине.

Это международная практика и мы будем смотреть, чтобы все наши решения строго соответствовали требованиям наших соглашений с Европейской Ассоциацией и ВТО. Это первое, что мы будем делать", - рассказал министр.

Второе направление противодействия кризису, по словам Петрашко, - доступ к кредитным ресурсам.

"Кризис нашей промышленности начался достаточно давно, потому, что украинские предприятия были лишены доступа к адекватным кредитным условиям, что существенно ухудшило их конкурентные условия с их контрагентами в странах ЕС или США. Здесь надо будет работать и с Национальным банком, и разрабатывать программы, основанные на мировом опыте. Мы все понимаем, что без финансового ресурса развитие промышленности невозможно", - добавил он.

Петрашко отметил, что Минэкономики будет пытаться сделать программы доступа к кредитным ресурсам не только для малого бизнеса, а для всех, кто хочет работать в Украине.

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Напомним:

Промышленное производство в Украине в январе снизилось на 5,1% (по сравнению с январем 2019 года) и сократилось на 8,4% по сравнению с прошлым месяцем.

В 2019 году промышленное производство в Украине уменьшилось на 1,8%.

Реальный валовой внутренний продукт в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 3,2%. В 2018 году этот показатель был 3,4% (по сравнению с 2017-м).



Экономическая правда