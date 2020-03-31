В Украине заработает ускоренная почтовая доставка EMS

С 1 апреля 2020 года "Укрпочта" станет национальным оператором связи, который будет предоставлять услугу ускоренной международной почтовой доставки EMS (Express Mail Service) в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что EMS - сервис ускоренной мижнроднои доставки, предоставляемый национальными почтами-участниками Всемирного Почтового Союза. Отправку EMS "Укрпочта" будет доставлять только авиапутем.

"Сервис EMS очень популярен во всем мире, однако в Украине для большинства клиентов он был дорогим. Именно поэтому в рамках реинтеграции услуги в Укрпочту, компания пересмотрела и значительно снизила действующие тарифы, чтобы сделать их более доступными для клиентов.

С 1 апреля услуги EMS для 90% всех отправлений предоставляться по новой сниженной цене: для отправлений весом до 2 кг пользователи получат на 40% дешевле доставку, чем раньше предлагало Государственное предприятие специальной связи (ГПСС), а для отправлений весом до 10 кг - на 20% ниже цену", - говорится в сообщении.

С 1 апреля воспользоваться услугой можно будет почти в 1 тыс отделений Укрпочты. А с 1 июня более 4 тыс автоматизированных отделений компании смогут принимать EMS отправки на экспорт.

"На время ограничений, вызванных пандемией и массовой отменой пассажирских авиарейсов, большинство стран мира внесли ограничения на обработку отправлений EMS. Именно поэтому до конца действия карантина услуга будет работать для 57 стран. Для отправки экспорта будут использоваться грузовые авиаперевозки.

После стабилизации авиасообщения и восстановления полноценной работы национальных почт средний общий срок доставки составит 7-10 дней для ключевых стран Европы, Азии и США и сервис будет доступен для доставки в 195 стран", - пояснили в "Укрпочте".

К отправлению принимаются документы и товары весом до 30 кг.

Экономическая правда