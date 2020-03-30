Журнал "Forbes Украина" перезапустится этой весной

Издание Forbes 30 марта объявило, что компания UYAVY! LLC будет новым издателем журнала "Forbes Украина".

Об этом сообщается на сайте Forbes.

Отмечается, что журнал "Forbes Украина" начнет выходить весной этого года, а сайт запустят во второй половине 2020 года.

"Журнал Forbes Украина будет выходить десять раз в год на русском и украинском языках. Он будет политически независимым и будет отвечать самым высоким профессиональным, редакционным и этическим стандартам, установленным Forbes", - говорится в сообщении.

Отмечается, что журнал будет делать акцент на аналитических материалах, а также будет публиковать экспертные мнения успешных предпринимателей и новаторов, кроме этого, продолжится работа над рейтингами самых влиятельных и богатых людей страны.

"Я рад вернуться к делам с Forbes", - заявил издатель и главный редактор "Forbes Украина" Владимир Федорин.

"Мы планируем создать качественный продукт для этих беспокойных времен, помогая украинским читателям осознать огромный потенциал нашей страны", - добавил он.

UYAVY! LLC - украинская издательская компания, основанная Владимиром Федориным, ее мажоритарный владелец - швейцарская компания Mimier Trade, подконтрольная Артуру Грантсу. Федорин был главным редактором Forbes Украина в 2010-2013 годах.

Напомним:

Право на выпуск "Forbes Украина" основатель компании UMH Борис Ложкин получил в 2009 году, а в марте 2011-го вышел первый номер. Как описывало издание Forbes историю Ложкина, впервые план о покупке глянца появился еще в 2002-ом, но реальные переговоры начались только в 2008 году.

В 2013-ом Ложкин продал свою компанию UMH, в которую также входило издание Forbes, теперь уже беглому олигарху Сергею Курченко. В том же году 13 членов редакции оставили издание, ушел и главред — Владимир Федорин. Все они заявили о давлении и цензуре.

В 2014-ом центральный офис Forbes Inc. решил отозвать лицензию у местного Forbes, но столкнулся с сопротивлением локального менеджмента. Это стало причиной длительного противоборства и судов. В "Forbes Украина" настаивали, что лицензия продлена до 2018-го и отдавать ее не будут, поскольку цензуры в издании нет. Американцы всячески пытались запретить использование бренда в Украине.

В итоге, последний номер "Forbes Украина" вышел в 2017-ом году, после этого еще некоторое время работал сайт, но в середине 2017-го перестал обновляться и он). Причиной остановки работы "Forbes Украина" стали финансовые проблемы у издателя — UMH.

Экономическая правда