Зеленский - депутатам: В ваших руках финансовая поддержка нашей экономики

Президент Владимир Зеленский призвал депутатов проголосовать за законопроекты, необходимые для подписания меморандума с МВФ.

Об этом он сказал во время выступления в Раде.

"Для нас очень важна поддержка экономики Украины. Очень важно, чтобы состоялось подписание меморандума с МВФ и вы прекрасно знаете, что два главных условия - это закон про землю и банковский закон.

Вы прекрасно знаете суммы, которые мы можем получить через меморандум с МВФ. Сегодня важно поддержать нашу экономику. Это кровь для нашей экономики", - подчеркнул он.

По его словам, все понимают, что есть много вопросов к законам и отношениям с международными партнерами, но в этой ситуации нельзя делиться "на провластные партии и оппозицию".

"У нас не может быть никакой оппозиции во время кризисной ситуации из-заа кооронавирус. Поэтому я вас очень прошу поддержать эти законопроекты. Именно в руках ваших, от вашего голосования сегодня действительно зависит, будет ли эта очень важна финансовая поддержка экономики, или этого не произойдет.

От каждого из вас это действительно зависит. У меня тоже много вопросов к этой ситуации, но я вас очень прошу поддержать эти законопроекты. Они важны для украинского народа", - сказал президент, обращаясь к депутатам.

Напомним:

Украина может получить от Международного валютного фонда увеличеное финансирование до 10 миллиардов долларов, которое будет включать в себя 5,5 миллиарда долларов трехлетней программы и 4,5 миллиарда помощи для преодоления коронавируса, сообщил собеседник ЭП в НБУ.

МВФ призвал для получения новой программы принять законы относительно совершенствования структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.

24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. При этом признании незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

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На заседании фракции "Слуги народа" депутаты решили пересмотреть земельный законопроект.

Основные изменения таковы:

В первые два года будет действовать ограничения на покупку земли - не более 100 га в одни руки. С 2023 ограничения составит до 10 тыс га в одни руки, как предусмотрено нынешним проектом.

С 2021 до 2023 года право на покупку земли будет только у физлиц. Юридическим лицам запрещается покупать землю сельскохозяйственного назначения.

Также в первые два года будет действовать запрет на продажу государственной земли.

О предоставлении права иностранцам покупать землю позиция не изменилась - вопрос будет решен на референдуме.

Экономическая правда