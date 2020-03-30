Рада не будет рассматривать "антиколомойский законопроект" и рынок земли в понедельник - Разумков
Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник не будет рассматривать законопроекты о банках и о продаже земли
Об этом заявляет глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Интерфакс-Украина.
"Тот перечень вопросов, который пришел от президента (на внеочередное пленарное заседание парламента – ред.), вы все видели – они отображены на сайте Верховной Рады.
По состоянию на сейчас, этих вопросов, о которых вы сказали, в повестке дня пока что нет", - сказал Разумков на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос, будут ли народные депутаты рассматривать законопроекты о банках и продаже земли.
Напомним:
30 марта Верховная Рада может рассмотреть ряд законопроектов для уменьшения влияния коронакризиса на население и бизнес.
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