Зарплаты руководителей государственных компаний сократят на 30%
Заработные платы руководителей и членов наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний сократятся на 30%.
Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.
"Мы хотим на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний", - отметил он.
Кроме этого, сократятся зарплаты и топ-чиновников.
"Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 "минималок" (47 тыс грн), получали только половину. Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороны", - рассказал премьер.
Экономическая правда
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