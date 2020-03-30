Зарплаты руководителей государственных компаний сократят на 30%

Заработные платы руководителей и членов наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний сократятся на 30%.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

"Мы хотим на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний", - отметил он.

Кроме этого, сократятся зарплаты и топ-чиновников.

"Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 "минималок" (47 тыс грн), получали только половину. Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороны", - рассказал премьер.

Экономическая правда