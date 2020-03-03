Зеленский предлагает заменить Гончарука на Шмыгаля - источники

Президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьером Дениса Шмыгаля.

Источник: собеседник УП во фракции СН

Детали: Такое предложение Зеленский сделал на заседании фракции в парламенте во вторник вечером.

Президент приехал в Раду около 19.30.

Шмыгаля планируют назначить не исполняющим обязанности премьера, а полноценным главой правительства.

Что этому предшествовало:

Источники УП сообщили, что новым генеральным прокурором могут назначить депутата от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, Сергея Ионушаса.