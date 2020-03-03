Зеленский предлагает заменить Гончарука на Шмыгаля - источники
Вторник, 3 марта 2020, 19:55
Президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьером Дениса Шмыгаля.
Источник: собеседник УП во фракции СН
Детали: Такое предложение Зеленский сделал на заседании фракции в парламенте во вторник вечером.
Президент приехал в Раду около 19.30.
Шмыгаля планируют назначить не исполняющим обязанности премьера, а полноценным главой правительства.
Что этому предшествовало:
Источники УП сообщили, что новым генеральным прокурором могут назначить депутата от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, Сергея Ионушаса.
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