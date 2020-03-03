Правительство отдаст на приватизацию недвижимость в центре Киева

В самом центре Киева чиновники планируют отдать под приватизацию целый квартал государственных зданий в запущенном состоянии.

Источник: Facebook-страница министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета

Прямая речь: "Мы провели анализ, где расположены какие министерства и другие центральные органы власти. Оказалось, что у нас куча лишних площадей. Эти площади иногда сдаются в субаренду (иногда - неофициально, за наличные), но чаще просто используются неэффективно.

Мы инициируем проект, который должен освободить целый квартал с 4-5 зданий в самом центре Киева. Эти здания находятся в запущенном состоянии и вообще режут глаза посреди нашего красивого города".

Детали: Сотрудников, которые там работают, подселят в другие государственные здания.

Эти 4-5 зданий передадут в Фонд госимущества и приватизируют на аукционах.

Дубилет пишет, что почти каждое второе здание в центре Киева принадлежит в той или иной степени госорганам.

Вместе с тем, он не указал, о каких именно зданиях в центре Киева идет речь.