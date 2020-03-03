Онлайн-сервис Uklon запустился в Сумах и Ивано-Франковске (укр)

Через місяць після запуску у Херсоні та Чернігові Uklon "підключив" ще два міста. Наразі, сервіс можна викликати у Івано-Франківську і Сумах, а це означає, що Uklon вже активно функціонує у 16 містах України.

Вартість поїздки стартує від 25 гривень.

"Для нас кожен запуск у новому місті - це новий виклик. Й кожного разу ми бачимо, що наша присутність позитивно впливає на ринок, стимулюючи локальних гравців розвиватися та покращувати рівень власного сервісу", - розповідає директор з розвитку Uklon Максим Остапюк.

Нагадаємо, що перша поїздка через додаток Uklon була виконана 25 березня 2010 року й цього року компанія святкує своє 10-річчя.

"Від першого замовлення й до сьогодні наша команда робить усе, щоб покращувати рівень сервісу. Але, не всі знають, що ми не просто "онлайн-сервіс", ми вже достатньо велика IT-компанія, яка цього року не тільки розширює географію присутності нашого продукту, але й планує запуск нових продуктів та проектів. Тому, наразі нашою головною метою, як української компанії, є не тільки "власні покращення та розвиток", але й сприяння розвитку та покращенню України в цілому", - каже співзасновник та операційний директор компанії Uklon Сергій Смусь.

Варто нагадати, що у минулому році Uklon відмовився від співпраці з надбюджетними автівками та підвищив суму безкоштовного страхування життя пасажирів і водіїв сервісу до 1 мільйону гривень.













