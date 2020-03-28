США поможет Украине бороться с коронавирусом более 1 миллионом долларов

США выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 миллиона долларов для противодействия коронавирусу.

Об этом сообщило посольство Украины в США в Facebook

"Предоставленная помощь будет направляться на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирование о рисках распространения COVID-19 и т.д.".

Посольство сообщает, что США начнут выделять деньги избранным странам с 3 апреля.

Напоминаем:

26 марта Сенат США единогласно поддержал законопроект на сумму 2 триллиона долларов, направленный на помощь безработным и предприятиям в стране, пострадавшим от эпидемии коронавируса, а также для покупки срочно необходимого медицинского оборудования.