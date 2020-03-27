Зеленский анонсировал следующее заседание Рады: готовятся законопроекты об изменениях в бюджет

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта.

Источник: заявление главы государства журналистам в пятницу после встречи с главами фракций

Прямая речь: "Мы планируем, чтобы внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоялось именно в понедельник".

Детали: Президент пояснил, что еще надо подготовить некоторые приоритетные законопроекты - по борьбе с распространением коронавирусной болезни и для этого внести изменения в бюджет.

"Там нужно очень тщательно, детально проработать, чтобы никого не обидеть, не остановить экономику из-за тех или иных сокращений. И обязательно, чтобы не пострадали наши обычные люди - учителя, медики, любые наши госслужащие".

Зеленский добавил, что будут и другие важные законопроекты по поддержке и стабилизации экономики. Поэтому это будет не последнее внеочередное заседание парламента.

Также он отметил, что договорился с с главами фракций, что они разработают отдельный законопроект о возможности для депутатов работать дистанционно в таких условиях, как сейчас.

Украинская правда