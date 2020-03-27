Кто станет министром энергетики: появились фамилии кандидатов

Президент Владимир Зеленский может предложить на должность главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды нынешнего гендиректора директората энергетических рынков министерства Ольгу Буславець.

Источник: осведомленные в этом вопросе собеседники Украинской правды

Детали: Именно Буславець они считают наиболее вероятной кандидатом.

Кроме нее среди претендентов называют также фамилии экс-главы НАК "Нафтогаз Украины" Олега Дубины и бывшего министра энергетики Ивана Плачкова.

Напомним:

Сейчас министерством руководит первый заместитель министра Виталий Шубин, он занимает пост временно исполняющего обязанности.

Плачков был назначен министром энергетики в правительстве Виктора Ющенко в 1999 году. Также Плачков был министром энергетики в правительстве Юлии Тимошенко во время первой газовой войны с Россией. Позже Плачков стал губернатором Одесской области. Также Плачков возглавлял подконтрольную ДТЭК Рината Ахметова Бурштынскую ТЭС. С 2012 года является председателем набсовета компании "Киевэнерго", находящегося в управлении ДТЭК.

Дубина в "нулевых" руководил Криворожсталью. После - работал вице-премьером в правительствах Виктора Ющенко и Анатолия Кинаха, был советником президента Леонида Кумчы, а в 2004 году занимал должность первого заместителя секретаря СНБО. В 2007-2010 годах - председатель правления Нафтогаза. Именно он в 2009 году подписал скандальные контракты с "Газпромом". До работы в Нафтогазе в течение двух лет возглавлял Днепровский меткомбинат, принадлежащий ИСД.