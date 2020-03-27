Европарламент утвердил срочный план по поддержке экономики ЕС во время коронавируса

Европейский парламент одобрил три срочных предложения по оказанию помощи людям и бизнесу в преодолении кризиса, вызванного коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕП.

Предложения были приняты почти единогласно менее чем через две недели после того, как их представила Еврокомиссия.

Евродепутаты утвердили инвестиционную инициативу Corona Response. Она предназначена для того, чтобы как можно скорее направить 37 млрд евро из доступных фондов ЕС для граждан, регионов и стран, наиболее пострадавших от пандемии. Средства будут направлены на системы здравоохранения, рынки труда и другие уязвимые части экономики стран-членов ЕС.

Вторая утвержденная мера - расширение Фонда солидарности ЕС для покрытия чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения. Эти меры позволят выделить до 800 млн евро для европейских стран в 2020 году. Операции, которые отвечают критериям Фонда, будут расширены для включения поддержки в случае чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, включая медицинскую помощь, а также меры по предотвращению, мониторингу или контролю за распространением болезней.

Также утверждено временное приостановление действия положений Европейского Сообщества по слотам аэропортов. Это позволит авиаперевозчикам отказаться от выполнения прежних рейсов во время пандемии. Временное приостановление означает, что авиакомпании не обязаны использовать свои запланированные места для взлета и посадки, чтобы сохранить их в следующем соответствующем сезоне. Правило "используй или потеряй" будет отменено в течение всего летнего сезона, с 29 марта по 24 октября 2020 года.

Совет ЕС теперь должен официально одобрить позицию парламента. Принятые меры вступят в силу после опубликования в Официальном журнале Европейского Союза в ближайшие дни

Напомним, среди лидеров ЕС возник острый конфликт между наиболее пораженными коронавирусом странами и консервативным севером блока относительно того, как лучше поддержать пострадавшую от пандемии экономику государств.

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Европейская правда