Коронавирус: страны G20 вложат в мировую экономику более 5 триллионов долларов

Страны G20 вложат в глобальную экономику более $5 трлн для преодоления негативных последствий пандемии коронавируса.

Об этом говорится в заключительном коммюнике саммита лидеров G20, который впервые состоялся в формате видеоконференции.

"В настоящее время мы принимаем срочные и энергичные меры по поддержке наших стран, защите работников наиболее пострадавших секторов, защите уязвимых слоев населения посредством адекватной социальной защиты. Мы вливаем в мировую экономику более 5 трлн долларов в рамках целенаправленной бюджетной политики, экономических мер и гарантийных схем противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии", - говорится в заявлении лидеров.

Лидеры пообещали проводить смелую и масштабную фискальную поддержку.

"Коллективные действия G20 усилят ее влияние. Масштабы этих мероприятий позволят мировой экономике снова встать на ноги и заложить прочную основу для защиты рабочих мест и возобновления экономического роста", - отмечается в коммюнике.

Лидеры попросили министров финансов и руководство центральных банков на регулярной основе координировать разработку плана действий G20 в ответ на COVID-19 и тесно сотрудничать с международными организациями для быстрого предоставления соответствующей международной помощи.

Также "двадцатка" согласилась выделить Всемирной организации здравоохранения средства на борьбу с пандемией.

Отмечается, что страны G20 будут выступать единым фронтом в борьбе против пандемии коронавируса, и их главными приоритетами станут "спасение жизней людей, защита их доходов и рабочих мест, сохранение финансовой стабильности".

Как сообщалось, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны "двадцатки" создать пакет финансовой помощи для развивающихся стран, для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Европейская правда