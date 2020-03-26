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МАУ отменяет все регулярные рейсы до 24 апреля

Четверг, 26 марта 2020, 14:08
 

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" прекращает выполнение регулярных рейсов по всей сети полетов до 24 апреля включительно.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте МАУ.

Приостановка полетов связана с решением правительства объявить режим чрезвычайной ситуации по всей Украине и прекратить международное пассажирское авиасообщение.

Перевозчик сообщил, что в этих форс-мажорных обстоятельствах из-за большой нагрузки контакт-центр временно не принимает звонки, поэтому пассажирам рекомендуют следующее:

- Заполнить форму обратной связи на сайте МАУ https://bit.ly/33XFsit для внесения изменений в билет;

- Отправить запрос на списание уплаченных средств на электронный ваучер https://bit.ly/33XFsit, с помощью которого можно оформить новые билеты на сайте МАУ в течение года;

- обращаться по месту приобретения авиабилета, если он был оформлен через агентство.

"Из-за нехватки ресурса мы не сможем обработать все обращения одновременно, поэтому просим присылать только очень срочные запросы, например, для оформления авиабилетов на май или июнь", - говорится в сообщении.

Европейская правда

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