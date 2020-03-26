МАУ отменяет все регулярные рейсы до 24 апреля
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" прекращает выполнение регулярных рейсов по всей сети полетов до 24 апреля включительно.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте МАУ.
Приостановка полетов связана с решением правительства объявить режим чрезвычайной ситуации по всей Украине и прекратить международное пассажирское авиасообщение.
Перевозчик сообщил, что в этих форс-мажорных обстоятельствах из-за большой нагрузки контакт-центр временно не принимает звонки, поэтому пассажирам рекомендуют следующее:
- Заполнить форму обратной связи на сайте МАУ https://bit.ly/33XFsit для внесения изменений в билет;
- Отправить запрос на списание уплаченных средств на электронный ваучер https://bit.ly/33XFsit, с помощью которого можно оформить новые билеты на сайте МАУ в течение года;
- обращаться по месту приобретения авиабилета, если он был оформлен через агентство.
"Из-за нехватки ресурса мы не сможем обработать все обращения одновременно, поэтому просим присылать только очень срочные запросы, например, для оформления авиабилетов на май или июнь", - говорится в сообщении.
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