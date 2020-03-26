Из-за коронавируса ФК "Барселона" предлагает игрокам снизить зарплату на 70% — СМИ
Руководство футбольного клуба "Барселона" предложило игрокам снизить зарлату на 70% в связи с пандемией коронавируса и приостановлением сезона.
Об этом сообщает испанское издание Diario Sport.
Отмечается, что сокращение коснется только самой зарплаты и не будет влиять на другие выплаты и будет действовать на время чрезвычайного состояния, которое будет действовать в Испании как минимум до 11 апреля.
По данным издания, мнения футболистов разделились - часть игроков против идеи и не понимает, почему они должны отвечать за неэффективные действия менеджмента.
Вторая группа считает предложение обоснованным и готова его рассмотреть, а третья - ждет решения Ассоциации испанских футболистов, которая обсуждает с Ла Лигой сроки возобновления сезона.
Экономическая правда
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