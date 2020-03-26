Оптовая торговля и продажа кормов: Кабмин разрешил некоторые виды деятельности бизнеса при карантине
Кабинет министров на заседании 25 марта на период карантина снял запрет на оптовую торговлю пищевыми продуктами, торговлю ветеринарными препаратами и частично - разрешил пассажирские перевозки.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
"Мы постоянно ведем диалог с бизнесом, мы услышали бизнес и учли их предложения. Совместно наработанные изменения важны с точки зрения обеспечения продовольственной, экономической и энергетической стабильности государства.
Нам важно обеспечить украинцев всем необходимым на время карантина, сохранить рабочие места, и вместе с тем, соблюдать меры безопасности", - заявил министр Игорь Петрашко.
В частности, на период карантина сняли запрет на оптовую торговлю пищевыми продуктами, торговлю ветеринарными препаратами, осуществления ветеринарной практики, продажи кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочных материалов, а также некоторых других видов деятельности.
"Кроме того, правительство смягчило условия пассажирских перевозок, осуществляемых предприятиями для производственных нужд.
Обязательным условием осуществления указанных выше видов деятельности, а также во время пассажирских перевозок, является обеспечение соответствующего персонала, водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.
Напомним:
Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
Экономическая правда
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