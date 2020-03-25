Новости 25 марта: карантин, "антиколомойський законопроект", субсидии

ФОто: УП

О карантине. Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Об "антиколомойском законопроекте". Депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица, которых связывают с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, зарегистрировали в парламенте два альтернативных проекта (3260-1 и 3260-2) к "антиколомойскому" законопроекту о невозвращении выведенных с рынка банков экс-владельцам. Принятие "антиколомойского" закона является одним из требований предоставления помощи Международным валютным фондом.

Часть депутатов "Слуги народа" призвала через социальные сети поддержать законопроект №3260, относительно невозвращения выведенных с рынка банков экс-владельцам.

О субсидиях. Кабинет министров поддержал назначение жилищных субсидий гражданам, потерявшим работу в период карантина, а также постановил увеличить субсидии для оплаты ЖКУ в среднем на 300 гривен.

О карантине и деньгах. В условиях жесткого карантина, у 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сбережения на несколько дней, 6,3% - на полгода или больше, свидетельствуют результаты опроса.

О "кредитных каникулах". Заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что льготный режим обслуживания кредитов ( "кредитные каникулы") - это не прощение долгов, а отсрочка уплаты долга для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось.

Вы хотите узнать больше?

Не о коронавирусе. Что Украина поставляет в Китай и как увеличить экспорт

В 2019 году Китай стал основным торговым партнером Украины по объемам экспорта и импорта, заменив Россию. Впрочем, Пекин применяет ряд торговых ограничений. Можно ли их устранить? (укр)

Стандартные механизмы не помогут: экономический ответ коронавирусу

Как минимизировать потери от "коронавирусной рецессии" и какие незамедлительные меры стоит предпринять.