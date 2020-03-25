Все разделы
Укр / Рус

Украина получит 33 миллиона долларов от ООН на борьбу с коронавирусом

Среда, 25 марта 2020, 17:52
 

Генеральный секретарь ООН в среду объявил о запуске Глобального плана гуманитарного реагирования на коронавирус с общим бюджетом $2 млрд, из которых более $30 млн планируют выделить Украине

Источник: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Кислицы: "Глобальный план, о котором сегодня заявил Генсек ООН, содержит пакет помощи для Украины. Сначала речь шла о выделении $20 млн на борьбу с коронавирусом, но по итогам переговоров с представителями соответствующих структур ООН, сумма пособия была увеличена до $33 млн.

Нужно позаботиться о том, чтобы наиболее незащищенные категории украинцев имели средства для лечения и минимизации негативного влияния коронавируса".

Детали: Эти средства пойдут для организации гуманитарного реагирования именно на востоке Украины по обе стороны разграничения. План предусматривает поддержку учреждений здравоохранения; обеспечение продовольственной безопасности и товаров первой необходимости; поддержку пожилых людей и людей с инвалидностью в условиях самоизоляции; помощь в организации дистанционного школьного образования.

В целом, Глобальный план ООН гуманитарного реагирования на Covid-19 предусматривает привлечение $2 млрд с целью прекращения неконтролируемого распространения коронавируса по всей Южной Америке, Африке, Ближнем Востоке и Азии. Он обеспечивает, в частности, доставку необходимого лабораторного оборудования и медикаментов; установление дополнительных станций для личной гигиены, проведение информационных кампаний о том, как защитить себя и других от вируса.

Кроме того, в регионах Африки, Азии и Латинской Америки будут организовываться авиамосты и хабы для перемещения гуманитарных работников и обеспечения поставок. Украина, со своей стороны, поприветствовала Глобальный план ООН.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

коронавирус ООН

powered by lun.ua
Материалы по теме
На фоне массового перехода на удаленную работу акции Zoom выросли почти вдвое 25 марта 2020, 16:20
Что ждет мир после коронавируса 25 марта 2020, 12:50
Стандартные механизмы не помогут: экономический ответ коронавирусу 25 марта 2020, 10:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!