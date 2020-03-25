Киевская область не будет закрывать на карантин оптовые рынки

На территории Киевской области не будут запрещать из-за коронавируса работу оптовых рынков.

Источник: заявление исполняющего обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василия Володина, которое передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В области закрыты все 74 торговых рынка, кроме оптовых. Хочу также остановиться на том, что работу оптовых рынков, поскольку это прежде всего продовольственная безопасность, мы не будем запрещать с единственным уточнением: на этих рынках должны быть обеспечены эпидемиологические и санитарные правила безопасности, сотрудники должны быть обеспечены масками и должна обязательно проводится дезинфекция".

Украинская правда