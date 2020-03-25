Увольнения и отпуски "за свой счет" из-за карантина. Что делать работникам и работодателям?
В рамках партнерского проекта "Экономическая правда" вместе с ЮФ "Алексеев, Боярчуков и партнеры" проводит опрос среди работников украинских компаний и работодателей.
Сейчас в Украине действуют беспрецедентные меры по предотвращению распространения коронавируса.
Карантин продлен до 24 апреля, приостановлена деятельность сотен тысяч предпринимателей и предприятий микро-, малого и среднего бизнеса.
В связи с этим участились случаи сокращения персонала и отправления работников в отпуск "за свой счет". Количество соискателей за 12 дней карантину выросла почти на 60%.
Может ли работодатель увольнять работников в связи с карантином? Как работник может себя защитить?
Если вы работник или работодатель и у вас есть вопрос, касающийся трудового законодательства, оставьте его здесь под новостью в комментариях.
Вскоре мы вернемся к вам с текстом, в котором вместе с юристами "Алексеев, Боярчуков и партнеры" объясним те вопросы, которые вас волнуют.
Экономическая правда
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