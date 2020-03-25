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На фоне массового перехода на удаленную работу акции Zoom выросли почти вдвое

Среда, 25 марта 2020, 16:20
 

На фоне массового перевода сотрудников на работу из дома в связи с пандемией коронавируса акции сервиса для видеоконференций Zoom выросли почти вдвое.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что за последние 6 дней акции компании выросли на 40% и достигли 159,56 долларов за 1 акцию.

Во время торгов 23 марта бумаги подрожала на 22% - это самый однодневный процентный прирост Zoom с июня 2019 года.

По данным исследования Sensor Tower, за последнее время скачивания приложения Zoom выросли на 109%.

"Многие компании делают первые шаги в переходе сотрудников на удаленную работу и тяготеют к крупным игрокам, как Zoom или Microsoft", - заявил глава отдела мобильных исследований в Sensor Tower Рэнди Нельсон.

Прогноз прибыли Zoom вырос более чем на 50% за последний месяц.

 

Экономическая правда

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акции коронавирус

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Экономическая правда
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