На фоне массового перехода на удаленную работу акции Zoom выросли почти вдвое
На фоне массового перевода сотрудников на работу из дома в связи с пандемией коронавируса акции сервиса для видеоконференций Zoom выросли почти вдвое.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что за последние 6 дней акции компании выросли на 40% и достигли 159,56 долларов за 1 акцию.
Во время торгов 23 марта бумаги подрожала на 22% - это самый однодневный процентный прирост Zoom с июня 2019 года.
По данным исследования Sensor Tower, за последнее время скачивания приложения Zoom выросли на 109%.
"Многие компании делают первые шаги в переходе сотрудников на удаленную работу и тяготеют к крупным игрокам, как Zoom или Microsoft", - заявил глава отдела мобильных исследований в Sensor Tower Рэнди Нельсон.
Прогноз прибыли Zoom вырос более чем на 50% за последний месяц.
Экономическая правда
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