На время карантина Кабмин увеличил на 50% соцнормативы пользования отдельными комуслугами

Кабинет министров на период карантина увеличил на 50% социальные нормативы пользования электрической энергией, холодной и горячей водой, водоотведением и природным газом для приготовления пищи и подогрева воды.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заседание правительства.

Согласно принятому решению, Кабмин ввел на период карантина дополнительную компенсацию расходов на оплату отдельных коммунальных услуг получателей субсидий путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электрической энергией, холодной и горячей водой, водоотведением и природным газом для приготовления пищи и подогрева воды.

Отмечается, что на реализацию такого решения потребуется дополнительно 1,1 млрд грн.

Напомним:

Кабинет министров поддержал назначение жилищных субсидий гражданам, потерявшим работу в период карантина, а также постановил увеличить субсидии для оплаты ЖКУ в среднем на 300 гривен.

18 марта президент Владимир Зеленский подписал законы, направленные на противодействие распространению коронавируса, в частности - по поддержке налогоплательщиков и по доступности лекарственных средств и медицинских изделий.

В частности согласно закону на период карантина не начисляются штрафы и пеня за неуплату жилищно-коммунальных услуг, запрещается останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты в полном объеме, запрещено принудительное выселение граждан за неуплату жилищно-коммунальных услуг.