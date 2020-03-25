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Кабмин увеличит субсидии на 300 гривень и предоставит их также тем, кто стал безработным на карантине

Среда, 25 марта 2020, 13:52
 

Кабинет министров поддержал назначение жилищных субсидий гражданам, потерявшим работу в период карантина, а также постановил увеличить субсидии для оплаты ЖКУ в среднем на 300 гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.

Сообщается, что механизм увеличения субсидии должен заработать после принятия Верховной Радой закона о Стабилизационном Фонде.

Для получения субсидии безработные должны зарегистрироваться в службе занятости (это возможно сделать онлайн).

"Текстом постановления также запрещается в период карантина лишать граждан жилищных субсидий. Председателя ОГА с органами местного самоуправления должны обеспечить соблюдение этих условий", - пишет Шмыгаль.

Напомним:

Кабинет министров поддержал назначение жилищных субсидий гражданам, потерявшим работу в период карантина, а также постановил увеличить субсидии для оплаты ЖКУ в среднем на 300 гривен.

18 марта президент Владимир Зеленский подписал законы, направленные на противодействие распространению коронавируса, в частности - по поддержке налогоплательщиков и по доступности лекарственных средств и медицинских изделий.

В частности согласно закону на период карантина не начисляются штрафы и пеня за неуплату жилищно-коммунальных услуг, запрещается останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты в полном объеме, запрещено принудительное выселение граждан за неуплату жилищно-коммунальных услуг.

Экономическая правда

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субсидии

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