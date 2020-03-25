Кабмин предлагает ужесточить наказание за незаконный экспорт медтоваров

Кабмин на заседании 25 марта утвердил законопроект об уголовной ответственности за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"За перемещение вне таможенного контроля через госграницу товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, предлагаем ввести не только существенные штрафы", - написал Шмыгаль.

Отмечается, что за незаконный вывоз в значительном размере товаров максимальная санкция статьи будет предусматривать до 3 лет лишения свободы. За такие же действия, совершенные повторно, группой лиц либо в крупном размере - от 3 до 6 лет лишения свободы.

"Это необходимый шаг для обеспечения товарами противоэпидемического назначения внутреннего рынка. Надеемся, ВР в ближайшие сроки поддержит нашу инициативу", - добавил премьер.

Напомним:

Кабмин на внеочередном засданни 23 марта принял решение запретить до 1 июня экспорт этилового спирта с территории Украины.

Экономическая правда