Кличко не знает, когда откроют метро в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко не знает откроют ли столичный метрополитен 3 апреля, потому что если коронавирус будет распространяться, то ограничения будут действовать и в дальнейшем.

Источник: брифинг городского головы 25 марта

Прямая речь: "Метро в столице приостановило перевозки пассажиров 17 марта, предварительно - до 3 апреля, но мы следим за развитием ситуации.

Если вирус будет распространяться с такой же динамикой и дальше - ограничения будут действовать.

Мы должны максимально ограничить социальные контакты, максимально защитить здоровье и жизнь людей, поэтому дату открытия метро сегодня я вам назвать не могу".

Детали: Кличко напомнил, что метро не работает не только в Киеве, но и во всех городах Украины.

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Напомним:

По состоянию на утро 25 марта от коронавируса во всем мире вылечились 109 145 человек, умерли 18 947 человек. С момента распространения болезни зарегистрировали 424 048 случаев инфицирования. В Украине обнаружили 113 случаев заболевания COVID-19, 4 человека погибли, 1 - вылечился.

С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.