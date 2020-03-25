Украинские евробонды и ВВП-варранты подорожали

Еврооблигации Украины вместе с мировыми площадками во вторник заметно подорожали, и ставки по ним снизились на 0,5-1 процентный пункт (п.п.) на фоне улучшения на мировых рынках.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В результате доходность бумаг с погашением в 2023-2027 годах снизилась до 12,1-12,8% годовых, а "длинных" с погашением в 2032 году - до 10,6% годовых.

Кроме того, почти на 10% во вторник подорожали ВВП-варранты.

Теперь их цена составляет 59,8% от номинала.

В то же время ситуация на "коротком" конце кривой украинского госдолга не столь оптимистична, поскольку у инвесторов сохраняются опасения о возможности реструктуризации таких облигаций на фоне неудачных сообщений украинских официальных лиц.

В результате доходность коротких бумаг с погашением в начале сентября этого года увеличилась уже до 15%.

Ставки по еврооблигациям с погашением в 2022 году хотя и снизились, но тоже существенно выше, чем по более "длинным" бумагам - 13,7%.

Как сообщалось, в середине прошлой недели украинские еврооблигации достигли новых минимумов в цене и максимумов в доходности 11,5-14% годовых, а ВВП-варранты подешевели почти до 50% - уровню ноября 2018 года.

Напомним:

За понедельник-среду прошлой недели еврооблигации Украины достигли новых максимумов в цене и максимума в доходности 11,5-14% годовых, а в четверг - стабилизировались на этом уровне.

На фоне обвалов на мировых фондовых рынках в четверг, 12 марта, ВВП-варранты Украины подешевели на 19,2%, а доходность еврооблигаций выросла до 8-11%.

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