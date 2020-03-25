Американский индекс показал максимальный рост за 90 лет

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже 24 марта закрылись значительным ростом ключевых индексов на фоне ожиданий одобрения Конгрессом США дополнительного пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones вырос на 2112,98 пункта (11,36%), установившись на отметке 20704,91 пункта.

The Wall Street Journal сообщает, что дневной рост индекса Dow Jones является крупнейшим с 1933 года.

Индекс S&P 500 поднялся на 209,93 пункта (9,38%), до 2447,33 пункта, а индекс электронной биржи Nasdaq - на 557,18 пункта (8,12%), до 7417,86 пункта.

Мощный рост рынков связан с заявлением главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу, который заявил, что власти Соединенных Штатов могут направить в общей сложности около 6 трлн долларов на смягчение экономических последствий вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

"Весь пакет [мер] составляет примерно 6 трлн долларов: 2 трлн долларов - прямая помощь, около 4 трлн долларов - средства, которые может выделить в качестве кредитов Федеральная резервная система", - сказал он.

При этом Кадлоу подчеркнул, что данный финансовый пакет станет "крупнейшим в истории США".

Пакет дополнительных экономических мер объемом около 2 трлн долларов предусматривает пособия по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям.

Кроме того, граждане США могут получить единовременные выплаты в размере 1 тысячи долларов и более на человека.

К настоящему моменту законопроект уже дважды не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США из-за несогласия демократов с частью плана.

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