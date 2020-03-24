Новости 24 марта: "антиколомойский" закон, повышение цен на гречку, "пиратское" телевидение

Об "антиколомойском" законе. Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный "антиколомойский" законопроект. Принятие закона есть одним из требований выделения помощи Международным валютным фондом.

О повышении цен на гречку. Антимонопольный комитет фиксирует рост розничных цен в некоторых регионах: гречневая крупа подорожала более чем на 50%, почти на 60% подорожал картофель.

О декларации министра экономики. Новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко 23 марта дополнил данные в своей декларации.

О долге перед шахтерами. Глава Оперативного штаба Минэкоенерго Виталий Шубин заявил, что шахтеры уже получили средства в сумме 327 миллионов гривень.

О кризисе в госфинансах. Министерство финансов отказалось от размещения гривневых облигаций внутреннего госзайма и будет размещать только облигации, номинированные в евро и долларах.

О "пиратском" телевидении. Провайдер Viasat заявляет, что более 1 миллиона абонентов спутникового телевидения в Украине продолжают использовать пиратские сервисы для получения бесплатного доступа к просмотру отечественных телеканалов на спутнике.

О ДТЭК. Компания "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова перестала оплачивать газ, который отбирает для производства тепла и электроэнергии на Луганской ТЭС - суммарный долг компании перед государством составляет 1,6 млрд грн.

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