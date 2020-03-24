"Новая почта" адаптировала инфраструктуру к доставке медицинских препаратов

Логистическая компания адаптировала свою инфраструктуру в соответствии с условиями работы с доставкой лекарств и медицинских препаратов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Новая Почта" протестировала и адаптировала собственную логистическую инфраструктуру к новым условиям продажи и доставки медицинских препаратов каждому жителю нашей страны", - заявил соучредитель компании Вячеслав Климов.

В компании добавили, что решение Кабмина о разрешении осуществлять почтовую доставку лекарств операторами рынка является своевременным, важным и жизненно необходимым шагом в условиях ситуации с карантином.

"Мы убеждены, что вместе с другими операторами почтовой связи сможем обеспечить быструю, качественную и удобную доставку медицинских средств", - отметили в "Новой почте".

Напомним:

"Новая почта" вместе с партнерами - интернет-магазином Rozetka и торговой сетью "АТБ" - запускает в тестовом режиме услугу доставки продуктов питания.