Крупные операторы закрывают киевские пятизвездочные гостиницы на время карантина

Международные операторы Radisson, Accor, IHG, InterContinental временно закрывают некоторые свои киевские гостиницы на время карантина.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



Как сообщается на странице пятизвездочной Fairmont Grand Hotel Kyiv под управлением международной группы Accor Hotels, в связи с усилением карантинных мероприятий гостиница временно прекратила работу с 23 марта.



"Безопасность наших клиентов и партнеров является приоритетным для нас, поэтому отель строго выполняет указания городской администрации Киева и принимает все необходимые меры для обеспечения их защиты… Мы остаемся онлайн и будем сообщать об изменении ситуации в городе и восстановление работы отеля", - поясняется в сообщении Accor Hotels.



В то же время, согласно данным веб-сайта оператора, другие киевские гостиницы компании – трехзвездочные ibis Kiev City Center и ibis Kiev Railway Station и четырехзвездочная Mercure Kyiv Congress продолжают работу.



IHG Hotels&Resorts принял решение закрыть на время карантина пятизвездочный InterContinental Kyiv, продолжает работу другой объект оператора – четырехзвездечный Holiday Inn Kiev.



"В течение 10 лет InterContinental Kyiv работал, заботясь о своих гостях, даря комфорт и заботу каждый день. К сожалению, сегодня, по независящим от нас причинам, мы вынуждены временно прекратить работу отеля", - сообщается на страничке отеля в Facebook.



Согласно данным веб-сайта Radisson Hotels, закрыты до 30 апреля две из трех гостиниц оператора - Radisson Blu Hotel на Подоле и Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska возле НСК "Олимпийский". В то же время, остается доступным для бронирования Radisson Blu Hotel на Ярославом Валу.



Продолжают также работать пятизвездочные Hilton Kyiv и Hyatt Regency Kyiv, четырехзвездочный Aloft Kiev (оператор - Starwood Hotels), а также гостиницы украинской сети Premier Hotels and Resorts и др.

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