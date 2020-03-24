Правительство рассчиталось с шахтерам за прошлый год и февраль 2020-го

И.о. министра, глава Оперативного штаба Минекоенерго Виталий Шубин заявил, что шахтеры уже получили средства в сумме 327 миллионов гривень.

Об этом он сообщил во время селекторного совещания с руководителями государственных угольных предприятий.

Шубин отметил, что горняки получили заработную плату, что поможет людям пережить этот период, пройти все вызовы, которые стоят сейчас перед государством в связи с распространением коронавируса.

Во время совещания обсудили вопросы безопасности и эффективного использования транспорта для подвоза работников, выплаты задолженности со стороны генераций за отгруженный уголь, выполнение плановых заданий, возможной минимизации производства на предприятиях в период карантина и решения социальных вопросов, в частности, использования работниками отпусков и выплаты заработной платы.

Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль заявлял о погашении части задолженности перед шахтерами.

25 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что министры не должны получать зарплаты, пока не погасят долги по зарплате перед шахтерами.

Президент напомнил, что некоторые шахтеры имеют долги по зарплате еще с 2014-2016 годов, и сегодня этот долг уже составляет 1 миллиард 100 миллионов гривен.

7 февраля Премьер Алексей Гончарук заявил, что убыточные шахты, которые государство не имеет возможности поддерживать, закроют, при этом шахтеров из этих предприятий должны трудоустроить.

Кабинет министров направил 169 миллионов гривень на погашение задолженности по заработной плате перед шахтерами угольных объединений "Лисичанскуголь" и "Первомайскуголь".

Экономическая правда