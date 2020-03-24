Курс валют: "черный" рынок, межбанк, обменники

24 марта котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:45 установились на уровне 27,63 - 27,73 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,63 - 27,73 гривни;

Евро - 30,01 - 30,12 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,49 - 28,29 гривни. Евро покупают по 29,43 гривни, продают по 30,46 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,86 - 28,03 гривни, евро - 29,69 - 30,14 гривни.

Средний курс по обменниках Украины: доллар США - 27,83 - 28,07 гривни, евро - 29,72 - 30,05 гривни.

Напомним:

24 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,58 - 27,65 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил курс гривни на 38 копеек, установив его на 24 марта на уровне 28,11 гривни за доллар.

23 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,58 - 27,65 гривни за доллар.