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Среди техногигантов только Microsoft имеет капитализацию 1 триллион долларов

Вторник, 24 марта 2020, 13:45
 

Капитализация американской компании Apple опустилась ниже 1 триллиона долларов - единственной компанией с рыночной стоимостью выше этой отметки остается Microsoft.

Об этом сообщает Barrons.

Отмечается, что на фоне распространения коронавируса и падения мирового рынка смартфонов на 38% в феврале акции Apple в марте упали ниже 1 трлн долларов впервые с марта 2019 года.

В понедельник, 23 марта, стоимость акции компании снизилась на 2% до 224,37 долларов. Пиковая стоимость акции была 12 февраля - 327,20 долларов.

При этом, акции Microsoft за последние недели упали на 28%, а капитализация компании снизилась до 1,04 трлн долларов.

Капитализация компании Amazon сейчас составляет 924 млрд долларов, а Alphabet - 700 млрд долларов.

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Экономическая правда

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