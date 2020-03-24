Среди техногигантов только Microsoft имеет капитализацию 1 триллион долларов

Капитализация американской компании Apple опустилась ниже 1 триллиона долларов - единственной компанией с рыночной стоимостью выше этой отметки остается Microsoft.

Об этом сообщает Barrons.

Отмечается, что на фоне распространения коронавируса и падения мирового рынка смартфонов на 38% в феврале акции Apple в марте упали ниже 1 трлн долларов впервые с марта 2019 года.

В понедельник, 23 марта, стоимость акции компании снизилась на 2% до 224,37 долларов. Пиковая стоимость акции была 12 февраля - 327,20 долларов.

При этом, акции Microsoft за последние недели упали на 28%, а капитализация компании снизилась до 1,04 трлн долларов.

Капитализация компании Amazon сейчас составляет 924 млрд долларов, а Alphabet - 700 млрд долларов.

Читайте также: Коронавирус и технологический сектор: кого ударило, кого задело, а кто воспользовался кризисом

Экономическая правда