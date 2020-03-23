Доплата пенсионерам по 1000 гривен: В Минсоцполитики рассказали детали

Более 10 миллионов пенсионеров, у которых пенсия не достигает 5000 гривен, с апреля получат единовременную выплату в размере тысячи гривен.

Об этом на брифинге заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

"С апреля будет осуществлено единовременную выплату по 1000 гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5000 гривен. Таких пенсионеров у нас больше 10 миллионов. Также выплату получат более 400 тысяч получателей соцпомощи, которые получают эту помощь вместо пенсии.

С мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%. После индексации гарантированное повышение получат 7 млн ​​пенсионеров. Также с мая мы установим доплату к пенсии 1,5 млн пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет. Это будет ежемесячная надбавка к пенсии в размере 500 грн", - рассказала министр.

В Минсоцполитики также отметили, что усиливают соцзащиту людей, которые в период карантина останутся без работы, - для них упростят порядок предоставления субсидий.

"Если возникнет задолженность по уплате жилищно-коммунальных услуг, никакие штрафные санкции не будут начислены. Не будет прекращена ни одна коммунальная услуга", - подчеркнула Лазебная.

"Это делается для того, чтобы пенсионеры, которые находятся в категории риска, максимально находились дома", - добавила она.

"Правительство гарантирует бесперебойную работу программы жилищных субсидий. Более того, мы сейчас усиливаем это направление работы в условиях карантина.

На ближайшем заседании правительства мы будем предлагать к принятию решение, которым хотим установить дополнительную компенсацию расходов на 3 млн домохозяйств (которые получают субсидию) на оплату отдельных комуслуг в период карантина. Мы это сделаем путем увеличения на 50% социальных нормативов на пользование электроэнергией, природным газом для приготовления пищи, подогрева воды, пользования холодной и горячей водой", - также заявила глава Минсоцполитики.

По ее словам, каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию за эти расходы - в среднем, это будет около 300 грн.

Напомним:

Потребность в доплате 1000 гривен пенсионерам, которые получают меньше 5000 гривен в месяц, потребует дополнительных расходов из бюджета в размере 10,02 миллиарда гривен, говорится в комментарии Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

Экономическая правда