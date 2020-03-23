"Укроборонпром" готов передать разработку аппаратов искусственной вентиляции легких частным компаниям

Госконцерн "Укроборонпром" возобновил частично уничтоженную конструкторскую документацию аппаратов искусственной вентиляции легких БРИЗ-Т и готов передать копии частным компаниям, которые могут быстро наладить производство приборов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"За прошедшие десять лет завод не получал ни одного государственного заказа на свою продукцию. Последние переговоры об этом были во время эпидемии свиного гриппа (H1N1) в 2008 году. На производство аппаратов искусственной вентиляции завод взял кредит, но обещанный Кабинетом министров заказ на тысячу аппаратов так и не получил.

Кредитная нагрузка, финансовый кризис и отсутствие новых заказов привели к полной остановке завода "Буревестник" в течение последних 10 лет", - заявил заместитель гендиректора по вопросам взаимодействия с органами госвласти Мустафа Найем.

Отмечается, что завод "Буревестник" сейчас не ведет производственной деятельности и находится в состоянии банкротства, последние 5 лет на заводе прекращено электро и водоснабжение, отсутствует отопление.

"Производственные цеха и оборудование находятся в нерабочем состоянии, требуют значительных капитальных инвестиций и модернизации. Также истек срок действия сертификатов на продукцию и производство.

Сейчас в штате завода - 59 человек, почти не осталось специалистов, которые были задействованы в производстве линейки продукции. При таких условиях восстановление полного цикла производства аппаратов искусственного дыхания является долговременным процессом, а обновление производственного оборудования, привлечение и подготовка нового штата потребует значительных и долгосрочных инвестиций , - говорится в сообщении.

В "Укроборонпроме" добавили, что изучили конструкторскую документацию аппарата искусственного дыхания и приняли решение открыть ее для частных производителей медицинских приборов.

"Понимая реальное состояние предприятия, мы все равно потратили последнюю неделю на выяснение возможности и целесообразности производить на заводе аппараты искусственного дыхания. Мы решили отдать всю конструкторскую документацию частным компаниям, которые имеют станки, могут быстро подстроить свои мощности для изготовления необходимых деталей и корпуса, получить сертификацию и провести испытания.

Если таковые имеются и могут изготовить свои версии "БРИЗов" в сжатые сроки и по вменяемой стоимости - "Укроборонпром" предоставит чертежи и сопроводительную документацию", - заявил генеральный директор госконцерна Айварас Абромавичус.

Экономическая правда