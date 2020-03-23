Французская железная дорога сделала проезд для медработников бесплатным
Французская государственная компания SNCF сделала бесплатным проезд для медработников в высокоскоростных поездах и "Интерсити".
Об этом сообщает "Европейская правда".
Оплата за проезд отменяется для врачей, медсестер и санитарных работников, которые путешествуют по стране в ответ на вызовы больниц. Они должны представить документ, подтверждающий профессиональную деятельность, работникам на железнодорожной станции.
"SNCF предлагает бесплатные поездки в поездах TGV и междугородных поездах для медицинских работников - врачей, медсестер, санитаров, которые отвечают на призывы больниц о помощи с COVID-19", - сообщил о решении в Twitter исполнительный директор компании.
"Это решение национальной солидарности со стороны железнодорожников перед лицом масштабов эпидемии COVID-19", - пояснили в компании.
Ранее государственная компания RATP, которая управляет перевозками в Париже и его окрестностях, открыла 20 автобусных линий для работников медицинской сферы.
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